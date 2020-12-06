Формула-1: Перес виграв Гран-прі Сахіра

Перша перемога мексиканського пілота в кар’єрі.

Переможцем 16-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Сахіра став пілот команди «Рейсінг Пойнт» Серхіо Перес, повідомляє Укрінформ.

Гонку на Міжнародному автодромі Бахрейну виграв мексиканський пілот «Рейсінг Пойнт» Серхіо Перес. Це перша перемога Переса в сезоні і в кар’єрі. Слідом за Пересом фінішував Естебан Окон («Рено»). Це його перший подіум в кар’єрі. Третє місце посів Ленс Стролл («Рейсінг Пойнт»).

В топ-6 також фінішували: 4.Карлос Сайнс («Макларен»), 5.Даніель Ріккардо («Рено»), 6.Олександр Албон («Ред Булл»). Пілоти «Мерседес» посіли місця в кінці першої десятки. Валттері Боттас – 8-й, а Джордж Расселл – 9-й. Не завершив гонку Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Після 16-и етапів в загальному заліку лідирує Гемілтон – 332 очок. Британець вже забезпечив собі чемпіонський титул в цьому сезоні. В топ-3 також Боттас – 205 і Ферстаппен – 189.

Останній в цьому сезоні 17-й етап чемпіонату – Гран-прі Абу-Дабі відбудеться 11-13 грудня на гоночній трасі Яс Маріна.