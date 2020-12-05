Формула-1: Боттас виграв кваліфікацію Гран-прі Сахіра

У фінського пілота це 5-й поул в сезоні.

Переможцем кваліфікації 16-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Сахіра став пілот команди «Мерседес» Валттері Боттас, повідомляє Укрінформ.

У кваліфікаційних заїздах на Міжнародному автодромі Бахрейну кращий час показав пілот команди «Мерседес» Валттері Боттас. Це 5-й поул для фінського автогонщика в сезоні.

Друге місце у кваліфікації посів Джордж Расселл («Мерседес»). Британець в сезоні-2020 виступав за «Вільямс», але на цьому етапі він замінив Льюїса Гемілтона, який заразився коронавірусом.

Третій час показав Макс Ферстаппен («Ред Булл»), четвертий – Шарль Леклер («Феррарі»).

Після 15-и етапів в загальному заліку лідирує Гемілтон – 332 очки. Він вже забезпечив собі чемпіонський титул. В топ-3 також Боттас – 201 і Ферстаппен – 189.

Головна гонка Гран-прі Сахіра відбудеться 6 грудня. Початок – о 19:10.