АПЛ: «Ліверпуль» обіграв «Вулвергемптон» і наздогнав лідера
Укрінформ
Команда Юргена Клоппа зрівнялась за очками з «Тоттенгемом».
В матчі 11-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Ліверпуль» обіграв на своєму полі «Вулвергемптон» 4:0, повідомляє Укрінформ.
Чинний чемпіон здобув 7-му перемогу в сезоні і наздогнав лідера АПЛ – «Тоттенгем». У складі «Ліверпуля» м’ячі забивали Салах, Вейналдум, Матіп і Семеду-автогол.
Топ-4 АПЛ: 1.«Тоттенгем» - 24 (11), 2.«Ліверпуль» - 24 (11), 3.«Челсі» - 22 (11), 4.«Лестер» - 21 (11).
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