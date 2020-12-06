«Тоттенгем» переміг в дербі і повернув собі лідерство в АПЛ

Команда Жозе Моурінью обіграла «Арсенал».

В центральному матчі 11-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Тоттенгем» обіграв на своєму полі «Арсенал» 2:0, повідомляє Укрінформ.

У дербі Північного Лондона «Тоттенгем» обіграв «Арсенал» 2:0. У складі «Шпор» м’ячі забивали Сон Хин Мін і Кейн.

Топ-4 АПЛ: 1.«Тоттенгем» - 24 (11), 2.«Челсі» - 22 (11), 3.«Лестер» - 21 (11), 4.«Ліверпуль» - 21 (10).

Сьогодні в АПЛ зіграють ще один важливий матч: «Ліверпуль» - «Вулвергемптон» (21:15).

Фото: Getty Images