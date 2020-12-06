«Челсі» обіграв «Лідс» і став лідером АПЛ

Команда Френка Лемпарда обійшла «Тоттенгем» і «Ліверпуль».

В матчі 11-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Челсі» обіграв на своєму полі «Лідс» 3:1, повідомляє Укрінформ.

Клуб з Лондона здобув 6-у перемогу в сезоні, обігравши вдома «Лідс» 3:1. Гості вийшли вперед на початку матчу після голу Бемфорда. Однак, згодом голи Жиру, Зума і Пулішича принесли «Челсі» три очки.

З інших матчів 5 грудня відзначимо наступні: «Ман Сіті» - «Фулгем» - 2:0 (Стерлінг, Де Брюйне), «Вест Гем» - «МЮ» - 1:3 (Соучек – Погба, Грінвуд, Рашфорд).

Топ-4 АПЛ: 1.«Челсі» - 22 (11), 2.«Тоттенгем» - 21 (10), 3.«Ліверпуль» - 21 (10), 4.«МЮ» - 19 (10).

Лідер в АПЛ може змінитися після матчів 6 грудня «Тоттенгем» - «Арсенал» (18:30), «Ліверпуль» - «Вулвергемптон» (21:15).

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