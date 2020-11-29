АПЛ: «Тоттенгем» втримав нічию з «Челсі» і залишився лідером

Команда Жозе Моурінью знову обійшла «Ліверпуль».

В центральному матчі 10-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Челсі» не зумів обіграти на своєму полі «Тоттенгем» 0:0, повідомляє Укрінформ.

Нічия на «Стемфорд Брідж» продовжила безпрограшну серію «Тоттенгема» до 9 матчів. Лондонці повернули собі перше місце в АПЛ, відтіснивши «Ліверпуль».

Топ-4 АПЛ: 1.«Тоттенгем» - 21 (10), 2.«Ліверпуль» - 21 (10), 3.«Челсі» - 19 (10), 3.«Лестер» - 18 (9).

Фото: The Guardian