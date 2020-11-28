АПЛ: «Ліверпуль» не втримав перемогу з «Брайтоном»

Команда Юргена Клоппа пропустила з пенальті у компенсований час.

В матчі 10-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Ліверпуль» не зумів обіграти на чужому полі «Брайтон» 1:1, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі команди могли обмінятися голами, але нападник господарів Мопе не реалізував пенальті, а м’яч Салаха не зарахували після перегляду відеоповтору.

На 60-й хвилині Жота вивів гостей вперед. На 84-й Мане подвоїв перевагу, але гол знову не зарахували – VAR зафіксував офсайд. Вже у компенсований час «Брайтон» заробив пенальті і Гросс врятував господарів від поразки – 1:1.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ліверпуль» - 21 (10), 2.«Тоттенгем» - 20 (9), 3.«Челсі» - 18 (9), 3.«Лестер» - 18 (9). В центральному матчі 10-го туру «Челсі» приймає «Тоттенгем» (29 листопада, 18:30).

Фото: theguardian.com