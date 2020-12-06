«Колос» не втримав перемогу над «Олександрією» у 12 турі Прем'єр-ліги України

Ковалівський "Колос" зіграв внічию з "Олександрією" у матчі 12-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

Зустріч на стадіоні "Колос" у Ковалівці завершилася з рахунком 1:1, передає Укрінформ.

На гол форварда "Колоса" Євгена Селезньова з пенальті на 26-й хвилині, відповів хавбек "Олександрії" Дмитро Шастал, відновив паритет після результативної передачі Кирила Ковальця на 53-й хвилині.

Результати інших матчів:

"Львів" - "Інгульць" (Петрове) - 1:1

голи: Рафаель Сабіно (45+2 хвилина) - Младен Бартулович (41, з пенальті);

"Шахтар" (Донецьк) - "Минай" - 5:1

голи: Олег Допілка (21, автогол), Фернандо (22), Манор Соломон (29), Микола Матвієнко (49), Максим Лопирьонок (72, автогол) - Анатолій Нурієв (35);

"Маріуполь" - "Динамо" (Київ) - 1:2

голи: Дмитро Топалов (90+5) - Денис Гармаш (6), Віктор Циганков (77);

"Олімпік" (Донецьк) - "Рух" (Львів" - 3:1

голи: Шахаб Зейхеді (8, 62), Беніто (24) - Даніель Кондраков (69);

"Зоря" (Луганськ) - "Дніпро-1" - 3:1

голи: Артем Громов (52, 75), Дмитро Іванісеня (84) - Олександр Назаренко (90);

"Десна"(Чернігів) - "Ворскла" (Полтава) - 1.0

гол: Максим Дегтярьов (90+4).

Турнірне становище: "Динамо" - 29 очок (після 12-ти ігор), "Шахтар" - 26 (12), "Десна" - 20 (12), "Ворскла" - 19 (12), "Зоря" - 17 (11), "Колос" - 17 (12), "Олімпік" - 16 (11), "Олександрія" - 16 (12), "Маріуполь" - 16 (12), "Інгулець" - 11 (12), "Минай" - 9 (11), "Дніпро-1" - 8 (12), "Львів" - 8 (11), "Рух" - 6 (12).

Фото: ФК "Колос".