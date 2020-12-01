Зідан: «Реал» не заслуговував поразки, але м'яч не йшов у ворота «Шахтаря»

Головний тренер мадридського «Реала» Зінедін Зідан прокоментував поразку "вершкових" від донецького «Шахтаря» в матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Як повідомляє офіційний сайт Європейського футбольного союзу (УЄФА), наставник іспанського чемпіона, зокрема, зазначив, що його підопічні не заслужили такого результату, передає Укрінформ.

"У першому таймі ми грали дуже добре, але забити не вдалося. Ми здорово тиснули, добре грали з м'ячем, але м'яч просто не хотів йти у ворота, а далі все стало складніше. Гол змінив би динаміку гри, якби нам вдалося забити. Але забив «Шахтар», і це сильно вдарило по нам, адже до цього ми грали дуже добре. Ми створили два або три гольові моменти і поцілили в каркас. Так, ми провели серію невдалих матчів, але потрібно рухатися далі. Іншого виходу немає. Ми добре підготувалися до сьогоднішнього матчу, але м'яч не йшов у ворота. Попереду ще один матч. Ми повинні виграти його і пройти далі. Я оптиміст. Ми в складній ситуації, але повинні покладатися на свій характер і честь. Шкода, що результат такий, ми не заслуговували на поразку. Зараз просто треба вірити", - підсумував Зідан.

Ка повідомляв Укрінформ, «Шахтар» обіграв «Реал» на НСК «Олімпійський» в Києві з рахунком 2:0.

Фото: ФК «Шахтар».