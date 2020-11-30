Формула-1: Грожан уникнув переломів після страшної аварії на Гран-прі Бахрейну

У французького пілота лише опіки рук.

Пілот команди «Хаас» Роман Грожан отримав опіки рук, але уникнув переломів після аварії під час вчорашнього Гран-прі Бахрейну, повідомляє Sky Sports.

Французький гонщик провів ніч у лікарні, де йому діагностували опіки на тильній стороні обох рук. Сам Грожан заявив, що почуває себе нормально.

«Кілька років тому я не підтримував Halo (пристрій безпеки в автомобілях Формули-1 для захисту пілотів). Думаю, це найкраща річ, яку привнесли в Формулу-1. Якби не Halo, я не зміг би з вами зараз розмовляти», - сказав Грожан.

Вчора Грожан потрапив в серйозну аварію на старті гонки в Бахрейні. Пілот «Хаас» зійшов з траси і врізався в рейок безпеки, після чого його болід загорівся. Француз зміг самостійно вибратися з автомобіля, після чого залишив місце аварії на кареті швидкої допомоги.

Після аварії Грожана гонка була призупинена. Після відновлення переможцем Гран-прі Бахрейну став Льюїс Гемілтон.

Фото: twitter.com/f1