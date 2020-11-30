«Торонто Репторс» підтвердив перехід українця Олексія Леня
Укрінформ
Український баскетболіст готується до восьмого сезону в НБА.
Український центровий Олексій Лень став гравцем клубу НБА «Торонто Репторс», повідомляє офіційна сторінка клубу в Твіттері.
Фінансові умови угоди з українським вільним агентом не розголошуються. Неофіційно повідомлялося, що контракт розрахований на 1 рік із зарплатою 2,3 млн доларів на рік.
Минулий сезон Лень починав в «Атланті Хокс», але в середині сезону його обміняли в «Сакраменто Кінгз».
Всього за минулий сезон Лень зіграв 55 матчів, набирав 8,0 очок + 5,8 підбирань в середньому за гру.