«Торонто Репторс» підтвердив перехід українця Олексія Леня

Український баскетболіст готується до восьмого сезону в НБА.

Український центровий Олексій Лень став гравцем клубу НБА «Торонто Репторс», повідомляє офіційна сторінка клубу в Твіттері.

Фінансові умови угоди з українським вільним агентом не розголошуються. Неофіційно повідомлялося, що контракт розрахований на 1 рік із зарплатою 2,3 млн доларів на рік.

Минулий сезон Лень починав в «Атланті Хокс», але в середині сезону його обміняли в «Сакраменто Кінгз».

Всього за минулий сезон Лень зіграв 55 матчів, набирав 8,0 очок + 5,8 підбирань в середньому за гру.