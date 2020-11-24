Олексій Лень гратиме за «Торонто Репторс»

Наш баскетболіст залишає «Сакраменто Кінгз» на правах вільного агента.

Український центровий «Сакраменто Кінгз» Олексій Лень погодив контракт з іншим клубом НБА «Торонто Репторс». Про це повідомив журналіст The Athletic Шемс Чаранія.

Йдеться про однорічний контракт. Сума угоди поки не повідомляється.

Минулий сезон Лень починав в «Атланті Хокс», але в середині сезону його обміняли в «Сакраменто».

У минулому сезоні Лень зіграв 55 матчів, набирав 8,0 очка + 5,8 підбирання в середньому за гру.

Як повідомляв Укрінформ, в 2019 році «Торонто Репторс» вперше в історії став чемпіоном НБА. В минулому сезоні «Торонто» вилетів у чвертьфіналі плей-офф від «Бостон Селтікс».