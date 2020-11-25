Parimatch Foundation вручив гранти найкращим вчителям фізкультури

Призовий фонд становить 500 тисяч гривень.

В приміщенні PMHUB провели церемонію нагородження та вручення грантів найкращим викладачам фізкультури. Організатором заходу є міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation. Він ініціював конкурс проектів вчителів-новаторів. Призовий фонд становить 500 тисяч гривень, повідомляє Укрінформ.

«Хочу привітати фіналістів – 25 вчителів-новаторів. Кожен вчитель заслуговує на перемогу. Педагог, який вкладає у справу навчання сили і душу, заслуговує на перемогу. Хочемо, щоб інновації кожного вчителя масштабувалися і застосовувалися в українських школах», – сказала на церемонії президент міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation Катерина Білоруська.

Претендентами на перемогу стали проекти вчителів у чотирьох напрямках: інноваційні форми та технології фізичного виховання учнів початкової і середньої школи, фізичне виховання здобувачів загальної середньої освіти в умовах дистанційного навчання і соціалізація дітей з особливими освітніми потребами засобами фізичної культури. Кожен з 25 конкурсантів презентував свої розробки дистанційно.

«Державі варто говорити людям, дітям про необхідність займатися фізичною культурою. Дітей варто заохочувати займатися спортом, використовуючи їхні канали інформації, з ними треба спілкуватися (в цьому випадку через талановитих вчителів). Варто пояснювати батькам, чому спорт є важливою складовою життя їхніх дітей. У нас є три масштабних проекти і ми стараємося давати всім дітям можливість розвиватися», – виділила такі шляхи популяризації фізичної культури Катерина Білоруська.

Як повідомляв Укрінформ, Shakhtar Social спільно з Parimatch Foundation провели тренування для дітей з особливостями розвитку на майданчику «Гімназії А+». Захід проходив у межах соціальних проєктів «Так, я можу» і «Давай, грай!».