У Києві вручили іменні стипендії обдарованим дітям-спортсменам з інвалідністю

20 талановитих у спорті дітей з інвалідністю з 15 регіонів отримали стипендію в рамках проєкту Parimatch Foundation «Так, я можу!» спільно з Національним комітетом спорту інвалідів України.

Вручення стипендій відбулося в четвер, 13 серпня в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це перша наша така серйозна, масштабна ініціатива, яку вдалося втілити в Україні. І я пам’ятаю, як рік тому ми вперше обговорили разом з Національним комітетом спорту інвалідів актуальність теми допомоги діткам з інвалідністю і наскільки їм корисний спорт і наскільки це важлива складова в реабілітації. Сьогодні ми бачимо колосальні результати. Ми бачимо, що всі 15 стипендіатів, які отримували їх впродовж року, досягли високих результатів. Ми раді, що наш фонд причетний до цього. Сьогодні ми допоможемо ще 20-тьом спортсменам досягти високих результатів і в майбутньому прославляти нашу країну», - сказала президентка Parimatch Foundation Катерина Білоруська.

Тим часом президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич нагадав, що спільний з Parimatch Foundation проєкт підтримки дітей з інвалідністю у спорті існує вже другий рік поспіль. Торік його стипендіатами стали 15 дітей, більшість з яких потрапили до паралімпійської національної збірної України.

«Це один з унікальних прикладів соціально відповідального бізнесу. Сьогодні, коли бізнесу дуже важко, вийняти з бюджету 1 мільйон 420 тисяч і віддати для діток, які забезпечать майбутню славу України, здоров’я української нації – це видатний приклад того, що насправді може український бізнес. Більшість діток з минулорічного проєкту потрапили в кандидати або в члени паралімпійської національної збірної України. Діти знайшли свій шлях до спорту, і це результат роботи фонду», - зазначив він.

Урочисте вручення стипендій дітям з інвалідністю, обдарованим у спорті / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

Присутній на врученні стипендій Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, звертаючись до стипендіатів, також відзначив важливість підтримки дітей з інвалідністю з боку вітчизняного бізнесу.

«Держава допомагає як може, але часто не вистачає сил і коштів. І дуже добре, що в нашій країні є небайдужі люди. На жаль, їх мало, але вони є. І Parimatch Foundation разом з Національним комітетом спорту інвалідів роблять велику справу, щоб ви могли, зокрема, фінансово бути забезпеченими. Цей проєкт існує вже другий рік, минулоріч було видано 15 таких стипендій, цьогоріч 20, і у фонді мене запевнили, що нарощуватимуть їх. Бо чимдалі більше дітей з інвалідністю хочуть займатися спортом», - зазначив міністр.

Цього року іменні стипендії отримали 20 талановитих у спорті дітей з інвалідністю з 15 регіонів України. Стипендіати представлені в 9 видах спорту. Минулого року таку допомогу отримали 15 дітей з інвалідністю з 11 регіонів України. Стипендіати були представлені у 8 видах спорту.

«Так, я можу!» - комплексна програма, спрямована на підтримку дітей з інвалідністю шляхом залучення їх до спорту. Головна мета – підтримати талановитих дітей-спортсменів на їхньому шляху до успіху і самореалізації. Це також сприяє підготовці резервного складу національних збірних команд України з видів спорту осіб з інвалідністю.

Фото: Укрінформ, Parimatch Foundation