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ФК "Олімпік" знову гратиме домашні матчі на київській арені "Динамо"

Укрінформ
Київський стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського залишиться домашньою ареною донецького "Олімпіка" на футбольний сезон-2020/2021.

Про це ФК "Олімпік" повідомив в Instagram

Саме на цій арені пройде матч першого туру чемпіонату української Прем'єр-ліги "Олімпік" - "Динамо" (Київ). Базова дата поєдинку - 22 серпня.

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Раніше донецький "Шахтар" заявив столичний НСК "Олімпійський" домашнім стадіоном на сезон-2020/2021.

Фото: uk.wikipedia.org.

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