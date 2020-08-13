ФК "Олімпік" знову гратиме домашні матчі на київській арені "Динамо"
Укрінформ
Київський стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського залишиться домашньою ареною донецького "Олімпіка" на футбольний сезон-2020/2021.
Про це ФК "Олімпік" повідомив в Instagram.
Саме на цій арені пройде матч першого туру чемпіонату української Прем'єр-ліги "Олімпік" - "Динамо" (Київ). Базова дата поєдинку - 22 серпня.
Раніше донецький "Шахтар" заявив столичний НСК "Олімпійський" домашнім стадіоном на сезон-2020/2021.
Фото: uk.wikipedia.org.