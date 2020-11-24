УАФ підтвердила, що 25 листопада розглянуть справу по матчу Швейцарія – Україна

Остаточне рішення очікується 26 листопада.

Українська асоціація футболу (УАФ) повідомила, що справу про матч 6-го туру елітного дивізіону Ліги націй між Швейцарією та Україною розглянуть 25 листопада.

Рішення про долю зустрічі прийме апеляційний комітет УЄФА. В обох сторін буде можливість захистити свою позицію. Остаточне рішення очікується наступного дня, 26 листопада.

Що стосується підсумкового рішення, то в УЄФА можуть присудити технічну поразку одній з команд. Інші можливі варіанти – жеребкування або перегравання поєдинку.

Зустріч Швейцарія – Україна була скасована за рішенням влади кантону Люцерн, Причина – в день гри стало відомо про позитивні тести на COVID-19 у трьох гравців в складі команди Андрія Шевченка – Руслана Малиновського, Сергія Кривцова і Жуніора Мораеса.

Після повернення нашої збірної в Україну, всі представники збірної здали повторний тест на COVID-19. Результати тестування показали негативні результати.

Фото: сайт УАФ