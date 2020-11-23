Шевченко - наймолодший тренер серед наставників футбольного Євро

Минулого тижня стали відомі всі учасники фінальної частини чемпіонату Європи з футболу-2020, яку через пандемію коронавірусу перенесли на 2021 рік.

Як повідомляє пресслужба УАФ, наймолодшим наставником серед усіх команд-учасниць турніру є 44-річний головний тренер збірної України Андрій Шевченко, передає Укрінформ.

Українець лише на кілька місяців "випередив" наставника збірної Північної Македонії, яка стане суперником "синьо-жовтих" у групі С, Ігора Ангеловського. Шевченко народився 29 вересня 1976 року, а Ангеловський - 2 червня.

Додамо, що найстаршим головним тренером на Євро-2020 є керманич турецької команди Шенол Гюнеш (68 років).

Фото: uaf.ua.