Визначилися всі учасники футбольного Євро-2020

Останні чотири вакансії у фінальному турнірі чемпіонату Європи-2020 з футболу заповнили Північна Македонія, Угорщина, Словаччина і Шотландія.

Як повідомляв Укрінформ, збірна Північної Македонії в Тбілісі з рахунком 1:0 взяла гору над національною командою Грузії і зіграє в групі C Євро-2020 з Голландією, Україною та Австрією.

Угорці вирвали перемогу на останніх хвилинах у ісландців (2:1) і приєднаються в групі F до Португалії, Франції і Німеччини.

Представники групи В Іспанія, Швеція і Польща отримали в суперники команду Словаччини, яка в Белфасті обіграла Північну Ірландію в додатковий час (2:1).

Останню вакансію на Євро-2020 після перемоги над сербами в Белграді в серії пенальті (5:4) заповнили шотландці, які в групі D складуть компанію Англії, Хорватії та Чехії.

Склади квартетів групового етапу Євро-2020:

група A: Туреччина, Італія, Уельс, Швейцарія

група B: Данія, Фінляндія, Бельгія, Росія

група C: Голландія, Україна, Австрія, Північна Македонія

група D: Англія, Хорватія, Шотландія, Чехія

група E: Іспанія, Швеція, Польща, Словаччина

група F: Угорщина, Португалія, Франція, Німеччина.

Нагадаємо, чемпіонат Європи відбудеться з 11 червня по 11 липня 2021 року. Вперше в 60-річній історії матчі фінальної стадії пройдуть по всьому континенту. Поєдинки турніру прийматимуть 12 міст Європи.