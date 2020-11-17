Гру відбору жіночого Євро Україна - Чорногорія прийме «Оболонь-Арена»

Затверджено місце проведення та час початку відбіркового футбольного поєдинку чемпіонату Європи-2022 між національними жіночими збірними України та Чорногорії.

Свій заключний поєдинок групового раунду підопічні Наталії Зінченко проведуть 1 грудня у Києві на "Оболонь-Арені", повідомляє пресслужба УАФ.

Початок гри - о 19.00 за київським часом. Матч пройде без глядачів.

Попередньо планувалося, що гра відбудеться в Полтаві, але з урахуванням епідеміологічної ситуації в країні та рекомендацій УЄФА було вирішено провести її у столиці.

Від другого місця у групі нашу команду відділяє лише один пункт. Для продовження боротьби за вихід на Євро-2022 синьо-жовтим в останньому матчі групового турніру треба обіграти чорногорок та сподіватися, що ірландки не переможуть німкень. У разі нічиєї в Києві нас влаштує лише поразка конкуренток.

Турнірна таблиця відбіркової групи I: Німеччина 18 очок (після 6-ти ігор), Ірландія - 13 (7), Україна - 12 (7), Греція - 7 (7), Чорногорія - 0 (7).

Із 47-ми команд, що беруть участь у кваліфікації Євро, до вирішальної стадії потраплять 15. До Англії як до господарки ЧЄ приєднаються дев’ять переможців відбіркових груп та три кращі другі команди. Ще шість команд, які стануть другими у своїх групах, розіграють у стикових матчах останні три путівки. Ці поєдинки відбудуться 5-13 квітня 2021 року.

Жіноче Євро-2022 проходитиме в Англії з 6-го по 31 липня.

Фото: uaf.ua.