Українська «молодіжка» зіграє з Північною Ірландією заключний матч відбору Євро-2021

Молодіжна збірна України з футболу (гравці до 21-року) проведе сьогодні, 17 листопада, свій заключний відбірковий матч чемпіонату Європи 2021 року.

В Ковалівці на стадіоні "Колосі" о 18.30 підопічні Руслана Ротаня розпочнуть зустріч з командою Північної Ірландії, передає Укрінформ.

"Синьо-жовті" достроково втратили шанси пробитися на Євро-2021.

Турнірне становище після 9-ти турів: Данія - 25 очок, Румунія - 19, Україна - 13, Фінляндія - 10, Північна Ірландія - 9, Мальта - 1.

У фінальну стадію молодіжної першості континенту вийдуть переможці дев'яти кваліфікаційних груп і п'ять кращих команд, які посядуть другі місця. Вирішальні матчі чемпіонату Європи-2021 (U21) пройдуть на футбольних аренах Угорщини та Словенії. Спочатку з 24 по 31 березня відбудуться поєдинки групового етапу, потім з 31 травня по 6 червня пройдуть зустрічі плей-офф.

Фото: Укрінформ.