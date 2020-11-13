Збірна України розгромила "молодіжку" Мальти у відборі футбольного Євро-2021

Молодіжна збірна України з футболу (гравці до 21-року) провела передостанній відбірковий матч чемпіонату Європи 2021 року.

В Та-Алі на стадіоні "Сенченері" підопічні Руслана Ротаня завдали поразки команді Мальти з рахунком 4:1, передає Укрінформ.

М'ячі забили: Микола Кухаревич, який відзначився на 4-й та 32-й хвилині, Богдан Милованов (79) та Ілля Шевцов (90+2) - у складі українців; Омар Елуні (47) - у господарів.

Нагадаємо, "синьо-жовті" достроково втратили шанси пробитися на Євро-2021.

Турнірне становище після 9-ти турів: Данія - 25 очок, Румунія - 19, Україна - 13, Фінляндія - 10, Північна Ірландія - 9, Мальта - 1.

Матчі заключного туру 8-ї групи відбіркового етапу молодіжного Євро-2021 відбудуться 17 листопада: Україна - Північна Ірландія, Мальта - Фінляндія, Румунія - Данія.

У фінальну стадію молодіжної першості континенту вийдуть переможці дев'яти кваліфікаційних груп і п'ять кращих команд, що зайняли другі місця. Вирішальні матчі чемпіонату Європи-2021 (U21) пройдуть на футбольних аренах Угорщини та Словенії. Спочатку з 24 по 31 березня відбудуться матчі групового етапу, потім з 31 травня по 6 червня пройдуть зустрічі тчі плей-офф.