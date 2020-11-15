Гандболістам «Одеси» не вдалося пробитися до 1/16 фіналу Кубка Європи ЄГФ

Гандбольний клуб "Одеса" не зміг здобути путівку до 1/16 фіналу Кубка Європи ЄГФ.

В матчі у відповідь 1/32 фіналу розіграшу "Одеса" перемогла "Грачаницю" (Боснія і Герцеговина) - 30:26, однак поступилася балканській команді за сумою двох зустрічей (52:54), повідомляє Укрінформ.

Найрезультативнішими у складі українського клубу стали Вадим Вірич, який закинув 9 м'ячів, та Руслан Діакону (8).

Зазначимо, що у першому поєдинку одесити поступилися "Грачаниці" з рахунком 22:28.