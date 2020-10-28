«Мотор» здобув першу перемогу в гандбольній Лізі чемпіонів

Запорізький клуб обіграв на виїзді «Целє».

В матчі 6-го туру гандбольної Ліги чемпіонів український «Мотор» переміг на чужому майданчику словенський «Целє» 32:31, повідомляє Укрінформ.

Після трьох поразок поспіль «Мотор» здобув першу перемогу в цьому сезоні Ліги чемпіонів. Запорізький клуб обіграв на виїзді словенський «Целє» - 32:31.

Запорожці набрали перші 2 очки і піднялися з останнього місця в групі на 6-е, зрівнявшись за очками з «Целє» і «Нантом».

Нагадаємо, що попередні матчі «Мотора» - проти «Кіля» і «Нанта» - перенесли на більш пізній термін через спалах коронавірусу в запорізькій команді.

В наступному турі 18-го листопада «Мотор» зіграє на виїзді з хорватським «Загребом».