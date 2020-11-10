Плавець Романчук вдруге поспіль побив рекорд України на 400-метрівці

Титулований український плавець Михайло Романчук встановив новий національний рекорд на дистанції 400 метрів вільним стилем.

Як повідомляє НОК України, це досягнення було встановлено у десятому турі клубних змагань ISL (International Swimming League) у Будапешті (Угорщина), на яких Романчук виступає за італійську команду Aqua Centurions, передає Укрінформ.

Час спортсмена став новим рекордом України - 3 хвилини 38,93 секунди. У своєму запливі Романчук фінішував з першим результатом.

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Романчук на 0,7 секунди покращив рекорд України, встановлений ним у шостому турі ISL - 3.39,63.

Фото: InternationalSwimmingLeague.