Романчук побив рекорд України в плаванні на 400 метрів вільним стилем

Титулований український плавець Михайло Романчук встановив рекорд України на дистанції 400 метрів вільним стилем.

Як повідомляє НОК України, це досягнення було встановлено в 6-му турі серії International Swimming League, на якій Романчук виступає за італійську команду Aqua Centurions, передає Укрінформ.

У своєму запливі Романчук фінішував з третім часом.

Відзначимо, що на попередніх етапах українець також був на п'єдесталі, показавши перший і другий результати.

International Swimming League. Будапешт, Угорщина). 400 м вільним стилем:

1. Данас Рапсіс (Литва) - 3 хвилини 35,49 секунди;

2. Фелікс Аубек (Австрія) - 3.39,38;

3. Михайло Романчук (Україна) - 3.39,63.

Фото: Instagram.