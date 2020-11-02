Романчук побив рекорд України в плаванні на 400 метрів вільним стилем
Укрінформ
Титулований український плавець Михайло Романчук встановив рекорд України на дистанції 400 метрів вільним стилем.
Як повідомляє НОК України, це досягнення було встановлено в 6-му турі серії International Swimming League, на якій Романчук виступає за італійську команду Aqua Centurions, передає Укрінформ.
У своєму запливі Романчук фінішував з третім часом.
Відзначимо, що на попередніх етапах українець також був на п'єдесталі, показавши перший і другий результати.
International Swimming League. Будапешт, Угорщина). 400 м вільним стилем:
1. Данас Рапсіс (Литва) - 3 хвилини 35,49 секунди;
2. Фелікс Аубек (Австрія) - 3.39,38;
3. Михайло Романчук (Україна) - 3.39,63.
Фото: Instagram.