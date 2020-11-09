Українець Юрій Анікеєв став чемпіоном світу з міжнародних шашок

У турецікій Анталії завершився чемпіонат світу з шашок-100 серед чоловіків та жінок.

Міжнародний гросмейстер з Харківщини Юрій Анікеєв здобув чемпіонський титул у категорії "рапід", повідомив Укрінформу віцепрезидент Національної федерації шашок України Леонід Бройтман.

Через другу хвилю пандемії коронавірусу спортсмени багатьох країн в останній момент відмовилися брати участь у чемпіонаті. Тим не менше, сильну збірну Росії очолювали п'ятеро міжнародних гросмейстерів - перший номер світового шашкового рейтингу, 10-разовий чемпіон світу Олександр Георгієв, багаторазові чемпіони світу Муродулло Амріллаєв і Сергій Бєлошеєв, призери чемпіонатів світу та Європи Олександр Гетманський та Айнур Шайбаков.

Успішно протистояв цій п’ятірці Юрій Анікеєв. Капітан збірної України продемонстрував видатні бійцівські якості та силу духу. Юрій у напруженій боротьбі випередив росіян Миколу Гермагенова, Сергія Белошеєва, Олександра Георгієва та Муродулло Амріллаєва.

Днем раніше Анікеєв був на чемпіонаті світу третім у "бліці". Анікеєв упевнено стартував, вигравши поспіль три матчі. Прикра поразка у партії 6-го туру з Шайбаковим відкинула його від трійки лідерів та вивела на перше місце суперника. Проте Юрій зібрався і показав чудовий фініш - 6 перемог поспіль - та поділив з Георгієвим 2-3-тє місця. За додатковими показниками Юрій отримав бронзову нагороду.

Результат українця у швидкій програмі чемпіонату світу став одним із найяскравіших досягнень української шашкової школи. Перемігши у ключових матчах Георгієва та Амріллаєва, Анікеєв винрав чемпіонське звання та за неофіційною статистикою став абсолютним чемпіоном світу за сумою двох програм.

"Блискучий виступ українського спортсмена уперше перервав гегемонію російських шашкістів-стоклеточніков в цьому виді інтелектуальних видів спорту, - заявив після закінчення змагань президент Національної федерації шашок України Анатолій Яценко.

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Загалом у чемпіонаті світу з шашок-100 взяли участь 34 спортсмени з Естонії, Латвії, Росії, Туреччини та України - 15 чоловіків та 19 жінок.

Фото: tsn.ua.