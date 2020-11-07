УХЛ: «Кременчук» здобув четверту перемогу в сезоні

«Кременчук» обіграв «Крижаних Вовків».

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 5-го туру «Кременчук» переміг на власному льоду «Крижаних Вовків» (Київ) 5:1, повідомляє Укрінформ.

Чинний чемпіон здобув непросту перемогу над аутсайдерами сезону «Крижаними Вовками» - 5:1. У складі «Кременчука» шайби закинули: Гриценко, Волков, Коробов, Савченко-2. За столичну команду відзначився Ємелін.

В іншому матчі ігрового дня зустрінуться «Сокіл» (Київ) і «Білий Барс» (Біла Церква).

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 8 (4), 2.«Кременчук» - 8 (5), 3.«Сокіл» - 4 (3).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 4-го туру регулярного чемпіонату «Донбас» переміг на своєму льоду «Сокіл» (Київ) 4:2, а «Білий Барс» (Біла Церква) обіграв вдома «Маріуполь» - 2:1.

Фото: сайт УХЛ