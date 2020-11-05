УХЛ: «Кременчук» обіграв дебютанта ліги «Авангард»

«Кременчук» здобув третю перемогу поспіль.

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 4-го туру «Кременчук» переміг на своєму льоду «Авангард» (Краматорськ) 5:4, повідомляє Укрінформ.

«Кременчук» став першим суперником для дебютанта ліги краматорського «Авангарду». Чинний чемпіон здобув непросту перемогу – 5:4. У складі «Кременчука» шайби закинули: Пукс, Кисельов, Деніскін-2, Коробов. За новачків відзначились: Жвачкін-2, Кривошапкін, Карпенко.

В іншому матчі ігрового дня «Дніпро» (Херсон) приймає «Крижаних Вовків» (Київ).

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 8 (4), 2.«Кременчук» - 6 (4), 3.«Сокіл» - 4 (3).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 4-го туру регулярного чемпіонату «Донбас» переміг на своєму льоду «Сокіл» (Київ) 4:2, а «Білий Барс» (Біла Церква) обіграв вдома «Маріуполь» - 2:1.

Фото: сайт УХЛ