Ліга Європи УЄФА: результати матчів третього туру

У Лізі Європи УЄФА відбулися поєдинки чергового, третього туру групового етапу.

Як повідомляв Укрінформ, футболісти луганської "Зорі" на "Славутич-Арені" в Запоріжжі поступилися грецькому АЕКу з рахунком 1:4. В іншому матчі квартету G англійський "Лестер" завдав поразки португальській "Бразі" - 4:0.

Результати поєдинків третього туру основної сітки Ліги Європи УЄФА.

Група А: "Рома" (Італія) - "Клуж" (Румунія) - 5:0, "Янг Бойз" (Швейцарія) - ЦСКА (Софія, Болгарія) - 3:0;

турнірне становище: "Рома" - 7 очок, Янг Бойз "- 4," Клуж "- 4." ЦСКА - 1.

Група В: "Арсенал" (Англія) - "Мольде" (Норвегія) - 4:1, "Рапід" (Відень, Австрія) - "Дандолк" (Ірландія) - 4:3;

турнірне становище: "Арсенал" - 9 очок, "Мольде" - 6, "Рапід" - 3, "Дандолк" - 0.

Група С: "Славія" (Чехія) - "Ніцца" (Франція) - 3:2, "Хапоель" (Беер-Шева, Ізраїль) - "Байєр" (Німеччина) - 2:4;

турнірне становище: "Славія" - 6 очок, "Байєр" - 6, "Ніцца" - 3, "Хапоель" - 3.

Група D: "Бенфіка" (Португалія) - "Рейнджерс" (Шотландія) - 3:2, "Лех" (Польща) - "Стандард" (Бельгія) - 3:1;

турнірне становище: “Рейнджерс"- 7 очок, "Бенфіка" - 7, "Лех" - 3, "Стандард" - 0.

Група Е: "Омонія" (Кіпр) - "Гранада" (Іспанія) - 0:2, ПАОК (Греція) - ПСВ "Ейндховен" (Голландія) - 4:1;

турнірне становище: "Гранада" - 7 очок, ПАОК - 5, ПСВ "Ейндховен" - 3, "Омонія" - 1.

Група F: "Реал Сосьєдад" (Іспанія) - АЗ "Алкмаар" (Голландія) - 1:0, "Рієка" (Хорватія) - "Наполі" (Італія) - 1:2;

турнірне становище: АЗ "Алкмаар" - 6 очок, "Наполі" - 6, "Реал Сосьєдад" - 6, "Рієка" - 0.

Група G: "Зоря" (Луганськ, Україна) - АЕК (Греція) - 1:4, "Лестер" (Англія) - "Брага" (Португалія) - 4:0;

турнірне становище: "Лестер" - 9 очок, "Брага" - 6, АЕК - 3, "Зоря" - 0.

Група Н: "Мілан" (Італія) - "Лілль" (Франція) - 0:3, "Селтік" (Шотландія) - "Спарта" (Чехія) - 1:4;

турнірне становище: "Лілль" - 7 очок, "Мілан" - 6, "Спарта" - 3, "Селтік" - 1.

Група I: "Сівваспор" (Туреччина) - «Карабах» (Азербайджан) - 2:0, "Вільярреал" (Іспанія) - "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - 4:0;

турнірне становище: "Вільярреал" - 9 очок, "Маккабі" - 6, "Сівваспор" - 3, "Карабах" - 0.

Група J: "Антверпен" (Бельгія) - ЛАСК (Австрія) - 0:1, "Лудогорець" (Болгарія) - "Тоттенгем" (Англія) - 1:3;

турнірне становище: " Тоттенгем "- 6 очок, “Антверпен" - 6, ЛАСК - 6, "Лудогорець" - 0.

група K: "Феєноорд" (Голландія) - ЦСКА (Росія) - 3:1, "Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Вольфсберг" (Австрія) - 1:0;

турнірне становище: "Динамо" (З) - 5 очок, "Вольфсберг" - 4, "Феєноорд" - 4, ЦСКА - 2.

Група L: "Црвена Звезда" (Сербія) - "Гент" (Бельгія) - 3:0, "Гоффенгайм" (Німеччина) - "Слован" (Словаччина) - 5:0;

турнірне становище: "Гоффенгайм" - 9 очок, "Црвена Звезда" - 6, "Слован" - 3, "Гент" - 0.

Поєдинки четвертого туру пройдуть 26 листопада.

Нагадаємо, по дві кращі команди з кожної групи вийдуть до 1/16 фіналу, ця стадія розпочнеться в лютому 2021 року. Жеребкування 1/16 фіналу відбудеться 14 грудня. У плей-офф Ліги Європи також зіграють вісім команд, які посядуть треті місця в групах Ліги чемпіонів.

Фінал Ліги Європи УЄФА відбудеться 26 травня в Гданську (Польща).