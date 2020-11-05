«Зоря» програла АЕКу в матчі Ліги Європи УЄФА

Футболісти луганської «Зорі» зазнали третьої поразки поспіль на груповому етапі Ліги Європи УЄФА, в якому підопічні Віктора Скрипника на своєму полі поступилися грецькому АЕКу.

Поєдинок на «Славутич-Арені» в Запоріжжі завершився з рахунком 1:4, повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили: Владислав Кочергін, який відзначився на 81-й хвилині - у «Зорі»; Муамер Танкович (7), Петрос Манталос (34) та Марко Лівайя (54, 81) - у складі АЕКа.

В іншому поєдинку квартету G Ліги Європи англійський «Лестер» взяв гору над португальською «Брагою» - 4:0.

Турнірне становище: «Лестер» - 9 очок, «Брага» - 6, АЕК - 3, «Зоря» - 0.

У четвертому турі Ліги Європи 26 листопада «Зоря» зіграє з АЕКом в Афінах, а «Брага» прийматиме «Лестер».