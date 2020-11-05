Суперліга: «Хімік» і «Одеса» здобули перемоги

Клуб з Южного здобув третю перемогу в сезоні, «Черкаські Мавпи» зазнали 8-ї поразки.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. В матчі 5-го ігрового тижня «Хімік» (Южне) переміг на власному майданчику «Миколаїв» - 84:76, повідомляє Укрінформ.

В Южному «Хімік» обіграв «Миколаїв» - 84:76. Це вже 3-я перемога клубу в сезоні. Найрезультативніший гравець матчу: Тайрел Нельсон («Хімік») – 30.

В іншому матчі ігрового дня «Одеса» перемогла «Черкаських Мавп» - 80:71.

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 16 (8), «Тернопіль» - 13 (8), «Запоріжжя» - 12 (7).

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 4-го ігрового тижня «Київ-Баскет» переміг на чужому майданчику «Прометей» (Кам’янське) - 81:71.

Фото: сайт ФБУ