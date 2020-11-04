«Реал» обіграв «Інтер» у матчі Ліги чемпіонів УЄФА

В основній сітці Ліги чемпіонів УЄФА завершилися матчі першого ігрового дня третього туру групового етапу розіграшу.

Суперник футболістів донецького «Шахтаря» в квартеті В іспанський «Реал» у Мадриді обіграв італійський клуб «Інтер» з Мілана - 3:2, передає Укрінформ.

«Реал» забив першим. На 25-й хвилині відзначився Карім Бензема. На 33-й хвилині Серхіо Рамос подвоїв перевагу своєї команди, реалізувавши пенальті.

«Інтер» відповів голами Лаутаро Мартінеса і Івана Перішіча, які відзначилися на 35-й і 68-й хвилинах.

Перемогу «Реалу» приніс гол Родріго, який забив на 80-й хвилині.

Результати матчів вівторка.

Група А: «Локомотив» (Росія) - «Атлетико» (Іспанія) - 1:1, «Зальцбург» (Австрія) - «Баварія» (Німеччина) - 2:6.

Турнірне становище: «Баварія» - 9 очок, «Атлетико» - 4, «Локомотив» - 2, «Зальцбур» - 1.

Група В: «Шахтар" (Донецьк, Україна) - «Боруссія» (Менхенгладбах, Німеччина) - 0:6, «Реал» (Іспанія) - «Інтер» (Італія) - 3:2.

Турнірне становище: «Боруссія» (М) - 5 очок, «Шахтар» - 4, «Реал» - 4 , «Інтер» - 2.

Група С: «Порту» (Португалія) - «Марсель» (Франція) - 3:0, «Манчестер Сіті» (Англія) - «Олімпіакос» (Греція) - 3:0.

Турнірне становище: «Манчестер Сіті» - 9 очок, «Порту» - 6, «Олімпіакос» - 3, «Марсель» - 0.

Група D: «Мідтьюлланд» (Данія) - «Аякс» (Голландія) - 1:2, «Аталанта» (Італія) - «Ліверпуль» (Англія) - 0:5.

Турнірне становище: «Ліверпуль» - 9 очок, «Аякс» - 4, «Аталанта» - 4, «Мідтьюлланд» - 0.

У 4-му турі 25 листопада «Шахтар» зіграє з менхенгладбахською «Боруссією» у Німеччині.

Фото: realmadrid.com.