Букмекери дали прогноз на матч «Барселона» - «Динамо» в Лізі чемпіонів УЄФА
Укрінформ
У груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА цього тижня відбудуться поєдинки третього туру.
Футболісти київського «Динамо» (група G) 4 листопада на виїзді зійдуться з іспанською «Барселоною», передає Укрінформ.
Букмекери вважають каталонський клуб фаворитом матчу.
Авторитетна британська букмекерська компанія William Hill, зокрема, оцінює успіх «Динамо» коефіцієнтом 21,00, нічию - 8,00, перемогу «Барселони» - 1,14.
Зустріч «Барселона» - «Динамо» на «Камп Ноу» розпочнеться о 22.00 за київським часом.
В іншому поєдинку квартету G Ліги чемпіонів угорський «Ференцварош» в Будапешті зіграє з італійським «Ювентусом» з Турина.
Турнірне становище: «Барселона» - 6 очок, «Ювентус» - 3, «Динамо» - 1, «Ференцварош» - 1.