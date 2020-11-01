«Інгулець» і «Зоря» поділили очки у матчі футбольної Прем'єр-ліги України

"Інгулець» із селища Петрове Кіровоградської області зіграв внічию з луганською «Зорею» у чемпіонаті України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Заключний матч 8-го туру УПЛ "Інгулець" - "Зоря" завершився з рахунком 1:1, повідомляє Укрінформ. На гол форварда номінальних господарів стадіону "Зірка" у Кропивницькому Дениса Янакова, який відзначився на 64-й хвилині, "Зоря" відповіла реалізованим пенальті у виконанні Владлена Юрченка на 75-й хвилині. Результати інших матчів туру: "Шахтар" (Донецьк) - "Маріуполь" - 4:1 голи: Тайсон (26-та хвилина, з пенальті, 75), Георгій Судаков (44), Алан Патрік (64, з пенальті) - Сергей Горбунов (72); "Колос" (Ковалівка) - "Олімпік" (Донецьк) - 1:2 голи: Євген Селезньов (86, з пенальті) - Беніто (17), Шахаб (62, з пенальті); "Олександрія" - "Десна" (Чернігів) - 2:2орскла голи: Євген Банада (72), Артем Сітало (82) - Андрій Тотовицький (39, з пенальті), Пилип Будківський (84); "Дніпро-1" - "Динамо" (Київ) - 1:2 голи: Олександр Назаренко (22) - Володимир Адамюк (34 - автогол), Віктор Циганков (43); "Минай" (Закарпаття) - "Рух" (Львів) - 0:0; "Львів" - "Ворскла" (Полтава) - 1:0 гол: Назарій Нич (27). Читайте також: «Львів» вперше виграв, «Ворскла» вперше програла у сезоні футбольної Прем'єр-ліги Турнірне становище: "Динамо" - 20 очок (після 8-ми ігор), "Шахтар" - 16 (8), "Ворскла" - 15 (8), "Десна" - 13 (8), "Олімпік" - 12 (8), "Колос" - 12 (8), "Маріуполь" - 11 (8), Зоря" - 10 (8), "Олександрія" - 9 (8), "Дніпро-1" - 8 (8), "Інгулець" - 6 (8), "Минай" - 6 (7), "Львів" - 4 (7), "Рух" - 3 (8). Фото пресслужби ФК «Інгулець».