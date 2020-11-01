«Інгулець» і «Зоря» поділили очки у матчі футбольної Прем'єр-ліги України
Заключний матч 8-го туру УПЛ "Інгулець" - "Зоря" завершився з рахунком 1:1, повідомляє Укрінформ.
На гол форварда номінальних господарів стадіону "Зірка" у Кропивницькому Дениса Янакова, який відзначився на 64-й хвилині, "Зоря" відповіла реалізованим пенальті у виконанні Владлена Юрченка на 75-й хвилині.
Результати інших матчів туру:
"Шахтар" (Донецьк) - "Маріуполь" - 4:1
голи: Тайсон (26-та хвилина, з пенальті, 75), Георгій Судаков (44), Алан Патрік (64, з пенальті) - Сергей Горбунов (72);
"Колос" (Ковалівка) - "Олімпік" (Донецьк) - 1:2
голи: Євген Селезньов (86, з пенальті) - Беніто (17), Шахаб (62, з пенальті);
"Олександрія" - "Десна" (Чернігів) - 2:2орскла
голи: Євген Банада (72), Артем Сітало (82) - Андрій Тотовицький (39, з пенальті), Пилип Будківський (84);
"Дніпро-1" - "Динамо" (Київ) - 1:2
голи: Олександр Назаренко (22) - Володимир Адамюк (34 - автогол), Віктор Циганков (43);
"Минай" (Закарпаття) - "Рух" (Львів) - 0:0;
"Львів" - "Ворскла" (Полтава) - 1:0
гол: Назарій Нич (27).
Турнірне становище: "Динамо" - 20 очок (після 8-ми ігор), "Шахтар" - 16 (8), "Ворскла" - 15 (8), "Десна" - 13 (8), "Олімпік" - 12 (8), "Колос" - 12 (8), "Маріуполь" - 11 (8), Зоря" - 10 (8), "Олександрія" - 9 (8), "Дніпро-1" - 8 (8), "Інгулець" - 6 (8), "Минай" - 6 (7), "Львів" - 4 (7), "Рух" - 3 (8).
Фото пресслужби ФК «Інгулець».