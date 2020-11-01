Формула-1: Гемілтон виграв Гран-прі Емілії-Романьї

9-а перемога британського пілота в цьому сезоні і 93-а в кар’єрі.

Переможцем 13-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Емілії-Романьї став пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон, повідомляє Укрінформ.

Гонку на автодромі Енцо і Діно Феррарі в Імолі впевнено виграв британський пілот «Мерседеса» Льюїс Гемілтон. Це 9-а перемога Гемілтона в сезоні і 93-а в кар’єрі.

Напарник Гемілтона по команді Валттері Боттас фінішував другим. Третє місце посів Даніель Ріккардо («Рено»). В топ-6 також фінішували: 4.Даніїл Квят («Альфа Таурі»), 5.Шарль Леклер («Феррарі»), 6.Серхіо Перес («Рейсінг Пойнт»).

Після 11-и етапів в загальному заліку лідирує Гемілтон – 282 очок . В топ-3 також Боттас – 197 і Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 162. Після чергового успіху Гемілтона і Боттаса команда «Мерседес» достроково виграла Кубок Конструкторів.

Наступний 14-й етап чемпіонату – Гран-прі Туреччини відбудеться 13-15 листопада на гоночній трасі Істанбул Парк в Стамбулі.

Фото: Getty Images