Формула-1: Боттас виграв кваліфікацію Гран-прі Емілії-Романьї

У фінського пілота 4-й поул в сезоні.

Переможцем кваліфікації 13-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Емілії-Романьї став пілот команди «Мерседес» Валттері Боттас, повідомляє Укрінформ.

У кваліфікаційних заїздах на автодромі Енцо і Діно Феррарі в Імолі кращий час показав фінський пілот команди «Мерседес» Валттері Боттас. Він на останньому колі випередив свого напарника по команді Льюїса Гемілтона. Це 4-й поул Боттаса в цьому сезоні і 15-й в кар’єрі.

Друге місце у кваліфікації посів Гемілтон («Мерседес»). Третій час показав Макс Ферстаппен («Ред Булл»), четвертий – П’єр Гаслі («Альфа Таурі»).

Після 12-и етапів в загальному заліку лідирує Гемілтон –256 очок . В топ-3 також Боттас – 179 і Ферстаппен – 162.

Головна гонка Гран-прі Емілії-Романьї відбудеться 1 листопада. Початок – о 14:10.