Формула-1: Гемілтон виграв Гран-прі Португалії і побив рекорд Шумахера

Восьма перемога британського пілота в цьому сезоні і 92-а в кар’єрі.

Переможцем 12-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Португалії став пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон, повідомляє Укрінформ.

Гонку на автодромі Алгарве впевнено виграв британський пілот «Мерседеса» Льюїс Гемілтон. Це 8-а перемога Гемілтона в сезоні і 92-а в кар’єрі. Британець перегнав за кількістю перемог легендарного Міхаеля Шумахера.

Напарник Гемілтона по команді Валттері Боттас фінішував другим. Третє місце посів Макс Ферстаппен («Ред Булл»). В топ-6 також фінішували: 4.Шарль Леклер («Феррарі»), 5.П’єр Гаслі («Альфа Таурі»), 6.Карлос Сайнс («Макларен»).

Після 11-и етапів в загальному заліку лідирує Гемілтон – 256 очок . В топ-3 також Боттас – 179 і Ферстаппен – 162.

Наступний 13-й етап чемпіонату – Гран-прі Емілії-Романьї відбудеться 31 жовтня - 1 листопада на автодромі Енцо і Діно Феррарі в Імолі.