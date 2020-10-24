Формула-1: Гемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Португалії

У британського пілота 9-й поул в сезоні.

Переможцем кваліфікації 12-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Португалії став пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон, повідомляє Укрінформ.

У кваліфікаційних заїздах на автодромі Алгарве кращий час показав британський пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон. Завтра він стартуватиме в основній гонці з поул-позишн. Це 9-й поул Гемілтона в цьому сезоні і 97-й в кар’єрі.

Друге місце у кваліфікації посів Валттері Боттас («Мерседес»). Третій час показав Макс Ферстаппен («Ред Булл»), четвертий – Шарль Леклер («Феррарі»).

Після 11-и етапів в загальному заліку лідирує Гемілтон – 230 очок. В топ-4 також входять: 2.Боттас – 161, 3.Ферстаппен – 147, 4.Даніель Ріккардо («Рено») – 78.

Головна гонка Гран-прі Португалії відбудеться 25 жовтня. Початок – о 15:10.

Фото: twitter.com/f1