Формула-1: Гемілтон виграв Гран-прі Айфеля і повторив рекорд Шумахера

Сьома перемога британського пілота в цьому сезоні і 91-а в кар’єрі.

Переможцем 11-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Айфеля став пілот команди «Мерседес» Льюїс Гемілтон, повідомляє Укрінформ.

Гонку на знаменитому німецькому автодромі Нюрбургрінг впевнено виграв британський пілот «Мерседеса» Льюїс Гемілтон. Це 7-а перемога Гемілтона в сезоні і 91-а в кар’єрі. Британець наздогнав за кількістю перемог легендарного Міхаеля Шумахера.

Напарник Гемілтона по команді Валттері Боттас зійшов на 19-у колі, тому хоч якусь конкуренцію на трасі британцю намагався скласти лише Макс Ферстаппен («Ред Булл»). У підсумку, Ферстаппен фінішував другим, а третім став Даніель Ріккардо («Рено»).

В топ-6 також фінішували: 4.Серхіо Перес («Рейсінг Пойнт»), 5.Карлос Сайнс («Макларен»), 6.П’єр Гаслі («Альфа Таурі»). Кращим з пілотів «Феррарі» став Шарль Леклер, який посів 7-е місце.

Після 11-и етапів в загальному заліку лідирує Гемілтон – 229 очок . В топ-3 також Боттас – 160 і Ферстаппен – 147.

Наступний 12-й етап чемпіонату – Гран-прі Португалії відбудеться 23-25 жовтня на автодромі Алгарве.

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