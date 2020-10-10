Формула-1: Боттас виграв кваліфікацію Гран-прі Айфеля

У фінського пілота 3-й поул в сезоні.

Переможцем кваліфікації 11-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- Гран-прі Айфеля став пілот команди «Мерседес» Валттері Боттас, повідомляє Укрінформ.

У кваліфікаційних заїздах на знаменитому німецькому автодромі Нюрбургрінг кращий час показав фінський пілот команди «Мерседес» Валттері Боттас. Завтра він стартуватиме в основній гонці з поул-позишн. Це 3-й поул Боттаса в цьому сезоні.

Друге місце у кваліфікації посів Льюїс Гемілтон («Мерседес»). Третій час показав Макс Ферстаппен («Ред Булл»), четвертий – Шарль Леклер («Феррарі»).

Після 10-и етапів в загальному заліку лідирує Гемілтон – 205 очок. В топ-4 також входять: 2.Боттас – 161, 3.Ферстаппен – 128, 4.Ландо Норріс («Макларен») – 65.

Головна гонка Гран-прі Айфеля відбудеться 11 жовтня. Початок – о 15:10.