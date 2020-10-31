Усик - Чісора. Текстова трансляція

Онлайн-трансляція боксерського поєдинку за звання обов'язкового претендента по версії WBO у суперважкій вазі.

17:30. Час нагадати яскраве зважування суперників перед боєм та фінальну дуель поглядів.

15:55. Добрий день. Представимо суперників.

***********

31 жовтня 2020 року на арені «Вемблі» у Лондоні відбудеться вечір боксу від Matchroom Boxing.

У головному поєдинку зустрінуться британський супертяж Дерек Чісора (32-9, 23 КО) і українець Олександр Усик (17-0, 13 КО). Це бій за за звання обов'язкового претендента по версії WBO у суперважкій вазі.

Напередодні боксери пройшли процедуру офіційного зважування. Чісора переважив Усика на 17 кілограм.

Початок основного бою – о 23:00.

В Україні поєдинок транслюватимуть на онлайн-майданчику MEGOGO. Також вечір боксу можна подивитися на сервісі DAZN і Sky Sports Box Office.