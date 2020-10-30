Форвард "МЮ" Решфорд став кращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів УЄФА
Укрінформ
Футбольний нападник англійського клубу "Манчестер Юнайтед" Маркус Решфорд визнаний кращим гравцем тижня у Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА, передає Укрінформ.
22-річний гравець збірної Англії зробив хет-трик у матчі з німецькою командою "Лейпциг" (5:0).
На нагороду також претендували хавбек іспанського "Атлетико" Жоау Феліш, форвард французького "ПСЖ" Мойзе Кін та нападник італійської "Аталанти" Дуван Сапата.
Решфорд з чотирма голами лідирує у суперечці кращих бомбардирів сезону Ліги чемпіонів.
Фото: Getty Images.