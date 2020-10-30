"Динамо" - у ТОП-5 команд Ліги чемпіонів УЄФА з бігової роботи
Укрінформ
Футболісти київського "Динамо" увійшли до п'ятірки команд з найвищими показниками з бігової роботи за підсумками двох турів Ліги чемпіонів.
За даними УЄФА, гравці "Динамо" у матчі з "Ференцварошем" (2:2) пробігли 114,4 кілометра, це менше, ніж проти "Ювентуса" (0:2), повідомляє Zbirna.com.
Середній показник киян після двох турів становить 115,3 кілометра. Це 5-й результат у рейтингу.
Середній показник на турнірі - 105,2 км. Рекорд сезону Ліги чемпіонів належить менхенгладбахській "Боруссії" у матчі проти "Реала" - 121,2 км.
Рейтинг команд ЛЧ за середнім показником бігової роботи:
1. "Краснодар" - 117,2 км
2. "Боруссія" М - 116,9
3. "Лаціо" - 115,8
4. "Брюгге" - 115,5
5. "Динамо" - 115,3
6. "Ліверпуль" - 115,3
... 11. "Шахтар" 110,7.
Фото: fradi.hu.