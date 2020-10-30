"Динамо" - у ТОП-5 команд Ліги чемпіонів УЄФА з бігової роботи

Футболісти київського "Динамо" увійшли до п'ятірки команд з найвищими показниками з бігової роботи за підсумками двох турів Ліги чемпіонів.

За даними УЄФА, гравці "Динамо" у матчі з "Ференцварошем" (2:2) пробігли 114,4 кілометра, це менше, ніж проти "Ювентуса" (0:2), повідомляє Zbirna.com.

Середній показник киян після двох турів становить 115,3 кілометра. Це 5-й результат у рейтингу.

Середній показник на турнірі - 105,2 км. Рекорд сезону Ліги чемпіонів належить менхенгладбахській "Боруссії" у матчі проти "Реала" - 121,2 км.

Рейтинг команд ЛЧ за середнім показником бігової роботи:

1. "Краснодар" - 117,2 км

2. "Боруссія" М - 116,9

3. "Лаціо" - 115,8

4. "Брюгге" - 115,5

5. "Динамо" - 115,3

6. "Ліверпуль" - 115,3

... 11. "Шахтар" 110,7.

Фото: fradi.hu.