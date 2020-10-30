Ліга Європи УЄФА: результати матчів другого туру

У Лізі Європи УЄФА відбулися поєдинки чергового, другого туру групового етапу.

Як повідомляв Укрінформ, футболісти луганської "Зорі" на "Славутич-Арені" у Запоріжжі поступилися португальській "Бразі" з рахунком 1:2. В іншому матчі квартету G грецький АЕК програв англійському "Лестеру" - 1:2.

Результати матчів другого туру основної сітки Ліги Європи УЄФА:

група А: "Рома" (Італія) - ЦСКА (Софія, Болгарія) - 0:0, "Клуж" (Румунія) - "Янг Бойз" (Швейцарія) - 1:1;

група В: "Арсенал" (Англія) - "Дандолк" (Ірландія) - 3:0, "Мольде" (Норвегія) - "Рапід" (Відень, Австрія) - 1:0;

група С: "Славія" (Чехія) - "Баєр" (Німеччина) - 1:0, "Ніцца" (Франція) - "Хапоель" (Бєер-Шева, Ізраїль) - 1:0;

група D: "Бенфіка" (Португалія) - "Стандард" (Бельгія) - 3:0, "Рейнджерс" (Шотландія) - "Лех" (Польща) - 1:0;

група Е: "Гранада" (Іспанія) - ПАОК (Греція) - 0:0, "Омонія" (Кіпр) - ПСВ "Ейндховен" (Голландія) - 1:1;

група F: "Реал Сосьєдад" (Іспанія) - "Наполі" (Італія) - 0:2, АЗ "Алкмаар" (Голландія) - "Рієка" (Хорватія) - 4:1;

група G: "Зоря" (Луганськ, Україна) - "Брага" (Португалія) - 1:2, АЕК (Греція) - "Лестер" (Англія) - 1:2;

група Н: "Лілль" (Франція) - "Селтік" (Шотландія) - 2:2, "Мілан" (Італія) - "Спарта" (Чехія) - 3:0;

група I: "Карабах" (Азербайджан) - "Вільярреал" (Іспанія) - 1:3, "Сівваспор" (Туреччина) - "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль) - 1:2;

група J: "Антверпен" (Бельгія) - "Тоттенгем" (Англія) - 1:0, ЛАСК (Австрія) - "Лудогорець" (Болгарія) - 4:3;

група K: "Феєноорд" (Голландія) - "Вольфсберг" (Австрія) - 1:4 , ЦСКА (Росія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія) - 0:0;

група L: "Црвена Звезда" (Сербія) - "Слован" (Словаччина) 5:1, "Гент" (Бельгія) - "Гоффенгайм" (Німеччина) - 1:4.

Поєдинки третього туру пройдуть 5 листопада.

Нагадаємо, по дві кращі команди з кожної групи вийдуть до 1/16 фіналу, ця стадія розпочнеться в лютому 2021 року. Жеребкування 1/16 фіналу пройде 14 грудня. У плей-офф Ліги Європи також зіграють вісім команд, які посядуть треті місця в групах Ліги чемпіонів.

Фінал Ліги Європи відбудеться 26 травня у Гданську (Польща).