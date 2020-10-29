«Зоря» програла «Бразі» у матчі Ліги Європи УЄФА
Укрінформ
Футболісти луганської "Зорі" зазнали другої поразки поспіль на груповому етапі Ліги Європи УЄФА, в якому підопічні Віктора Скрипника на своєму полі поступилися португальській "Бразі".
Матч на "Славутич-Арені" в Запоріжжі завершився з рахунком 2:1 на користь "Браги", повідомляє Укрінформ.
М'ячі забили: Дмитро Іванісеня (90+6) - у "Зорі"; Пауліньйо, який відзначився на 4-й хвилині, і Ніколас Гайтан (11) - у складі піренейців.
В іншому поєдинку квартету G Ліги Європи грецький АЕК в Афінах програв англійському "Лестеру" - 1:2.
Турнірне становище: "Брага" - 6 очок, "Лестер" - 6, "Зоря" - 0, АЕК - 0,.
У третьому турі Ліги Європи 5 листопада "Зоря" прийматиме АЕК, а "Лестер" - "Брагу".
Фото: ФК "Зоря".