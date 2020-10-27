«Шахтар» - «Інтер». Текстова трансляція

Онлайн-трансляція матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між футболістами донецького «Шахтаря» і міланського «Інтера».

«Шахтар» (Донецьк, Україна) - «Інтер» (Мілан, Італія)

0:0

27 жовтня 2020 року. Київ. Стадіон НСК «Олімпійський». Початок о 19.55. Температура +10С.

Ласкаво просимо до столиці України на поєдинок другого туру Ліги чемпіонів УЄФА у квартеті В, в якому зійдуться чемпіон України донецький «Шахтар» та віцечемпіон Італії міланський "Інтер".

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Стартові склади (поки не доступні):

«Шахтар» -.

Головний тренер - Луїш Каштру (Португалія).

«Інтер» - .

Головний тренер - Антоніо Конте (Італія).

Арбітр - Георгій Кабаков (Болгарія).

В іншому поєдинку групи В Ліги чемпіонів німецька «Боруссія» з Менхенгладбаха зіграє з чемпіоном Іспанії мадридським «Реалом».

Як повідомлялося, у першому турі «Шахтар» на виїзді завдав сенсаційної поразки «Реалу» (3:2), а «Інтер» вдома розійшовся миром з «Боруссією» (2:2).

Турнірне становище: "Шахтар» - 3 очки, "Боруссія» (М) - 1, "Інтер» - 1, "Реал» - 0.

Наступний матч «Шахтар» проведе у вівторок, 3 листопада на НСК «Олімпійський» у Києві проти «Боруссії».

Нагадаємо, що востаннє "Шахтар» та "Інтер» зустрічалися в серпні цього року у півфіналі Ліги Європи УЄФА. Матч у Дюссельдорфі (Німеччина) завершився з рахунком 5:0 на користь міланців.

Фото: shakhtar.com.