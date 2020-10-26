Провідний букмекер України запускає перший кіберспортивний ролик

Провідний букмекер України запускає першу кіберспортивну рекламу з використанням BroFist – символічного привітання кулаками.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі компанії.

«Фанати не могли не помітити, що після кожної успішної дії в грі тіммейти віддають один одному кулаки в знак підтримки бойового духу команди. І щоб показати, як саме це відбувається, Parimatch запускає новий крутий ролик», - пояснили в Parimatch.

За словами представників букмекера, мета кампанії - підвищити впізнаваність і популярність кіберспорту в країні, об'єднати аудиторію, яка лише в Україні налічує понад два мільйона людей. За прогнозами, їх кількість буде тільки зростати, адже недавно кіберспорт був визнаний офіційним видом спорту в Україні.

«Кіберспорт отримав величезний поштовх до розвитку в зв'язку з пандемією коронавірусу. У той час, як спортивні змагання, включаючи Євро-2020 і Олімпіаду, були скасовані, трансляції кіберспортивних баталій продовжили збирати величезну кількість глядачів», - розповіли представники Parimatch.

Ролик демонструє, як кулак подорожує по особливому світу, невід'ємною частиною якого є кіберспорт і де кожна людина може бути кіберспортсменом. Турніри вже збирають армії фанатів як перед дисплеями гаджетів, так і на стадіонах, де вони можуть підтримати своїх кумирів як кулаком, так і ставкою. У відео фігурують легенди кіберспорту – наприклад, Зевс, амбасадор компанії Parimatch і чемпіон світу в двох версіях Counter-Strike.

«Ролик показує, що за кіберспортом майбутнє, де молодь вже відчуває себе як вдома», - пояснили в компанії.

Фото: Parimatch та з відкритих джерел