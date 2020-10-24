«Барселона» програла «Реалу» в матчі Ла Ліги

Перше Класико сезону завершилось на користь мадридців.

В центральному матчі 7-го туру чемпіонат Іспанії (Ла Ліги) «Барселона» на своєму полі програла мадридському «Реалу» 1:3, повідомляє Укрінформ.

Вже на початку Класико команди обмінялися голами. На 5-й хвилині Вальверде вивів «Реал» вперед. А через 3 хвилини Фаті відновив рівновагу. В середині другого тайму Серхіо Рамос реалізував пенальті і гості знову вийшли вперед. На 90-й хвилині Модрич встановив остаточний рахунок – 3:1 перемога «Реала».

Український воротар «Реала» Андрій Лунін провів увесь матч в запасі.

«Реал» очолив турнірну таблицю Ла Ліги. У команди 13 очок після 6 матчів. Друге місце посідає «Реал Сосьєдад» - 11 (6). В 7-у турі «Реал Сосьєдад» зіграє 25 жовтня вдома з «Уескою».

Після 5-х зіграних матчів «Барселона» набрала лише 7 очок. Каталонці посідають 10-е місце.

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