Коваленко, Матвієнко і Мораес можуть зіграти за «Шахтар» в матчі з «Реалом»

Коваленко уникнув травми, а Матвієнко і Мораес вилікувалися від коронавірусу.

Півзахисник «Шахтаря» Віктор Коваленко уникнув серйозної травми і має шанс зіграти проти «Реала» в Лізі чемпіонів, повідомляє телеканал «Футбол».

Хавбек «гірників» отримав м'язове ушкодження в суботньому матчі УПЛ з ПФК «Львів» (5:1). У тій грі Віктор встиг забити 2 м'ячі, але залишив поле вже на 24-й хвилині.

Всього в нинішньому сезоні на рахунку Коваленко 4 голи в 5 матчах за «Шахтар». У минулому сезоні півзахисник забив двічі в 26 матчах «Шахтаря» у всіх турнірах.

Напередодні всі футболісти Шахтаря здали негативні тести на COVID-19. Від коронавірусу одужали захисник Микола Матвієнко і нападник Жуніор Мораес.

Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» зіграє з «Реалом» в середу, 21 жовтня, в Мадриді. Початок матчу - о 19:55.