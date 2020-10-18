АПЛ: Вихід Ярмоленка допоміг «Вест Гему» зіграти внічию з «Тоттенгемом»

Команда українця врятувалася з рахунку 0:3.

В матчі 5-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Вест Гем» українського вінгера Андрія Ярмоленка зіграв на чужому полі внічию з «Тоттенгемом» 3:3, повідомляє Укрінформ.

Вже до 16-ї хвилини «Тоттенгем» забив три м’ячі. Відзначились Сон Хин Мін і двічі Кейн. На 77-й хвилині на поле вийшов Ярмоленко і після цього «Вест Гем» врятувався. У гостей м’ячі забивали Бальбуена, Санчес (автогол) і Лансіні.

Після 5-х турів «Вест Гем» набрав 7 очок. Команда Яромоленка посідає 8-е місце.

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